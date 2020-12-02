Новый лидер Молдовы Майя Санду рассказала о попытках урезать ее полномочия

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что федеральный парламент принял на рассмотрение законопроект, который выводит из подчинения главы государства разведку.

Избранный президент Молдавии Майя Санду заявила о том, что федеральный парламент принял на рассмотрение законопроект, который выводит из подчинения главы государства разведку.

Избранный президент Молдавии от европейской партии либерал-демократов "Действие и солидарность" Майя Санду пригрозила многотысячными митингами в знак протеста, если парламент Молдавии поддержит инициативу об изменении структуры федерального правительства. В парламент было внесено предложение вывести из подчинения главы республики главной разведывательной службы страны — Службы информации и безопасности. Об этом Санду рассказала на брифинге.

"Проект закона, по которому Служба информации и безопасности выводится из подчинения президента, это антидемократическое злоупотребление со стороны политика, который проиграл выборы президента", — заявила Санду.

Она подчеркнула, что намерена обратиться в Конституционный суд. Новый президент Молдавии считает, что подобное решение принадлежит действующему президенту Молдавии Игорю Додону, который проиграл ей выборы во втором туре. Она предполагает, что таким образом политический оппонент пытается урезать ее полномочия перед официальным вступлением в должность.