Пожилой мужчина попал под огонь боевика ПНС Ливии в Триполи. В результате стрельбы пенсионер получил ранения, пишет Федеральное агентство новостей.

Пожилой мужчина попал под огонь боевика ПНС Ливии в Триполи. В результате стрельбы пенсионер получил ранения, пишет Федеральное агентство новостей.

Инцидент произошел во время спецоперации "Вулкан гнева", организованной триполитанским "правительством". Боевик так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии атаковал здание Национального коммерческого банка в столице.

При стрельбе ранения получил пожилой мужчина. Пуля боевика достала пенсионера, и теперь ему требуется медицинская помощь. Жители Триполи неоднократно становились жертвами боевиков ПНС. Не так давно участники операции "Вулкан гнева" ограбили местного водителя. Они забрали у мужчины 10 тыс. динар.