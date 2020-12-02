Красочным шоу и незабываемым фейерверком отметили День Республики в ЦАР

Жители ЦАР с восторгом обсуждают минувшее торжество по случаю Дня Республики, в рамках которого 1 декабря небо над Банги озарил салют и выступили российские артисты.

Жители ЦАР с восторгом обсуждают минувшее торжество по случаю Дня Республики, в рамках которого 1 декабря небо над Банги озарил салют и выступили российские артисты.

Пользователи Сети отметили высокий уровень организации праздника, разнообразие торжественных мероприятий и их красочность. Жители республики выразили надежду на то, что в ближайшем будущем страна преодолеет сложившиеся трудности, передает ФАН.

Отдельные слова благодарности за организацию праздника, который сплотил жителей всего государства, звучали в адрес действующего президента ЦАР Фостена-Арканжу Туадера.

"Я рад, что мы снова можем отметить национальный праздник в ЦАР со всей торжественностью. Да здравствует господин президент", — написал один из зрителей.

В рамках торжеств на проспекте Мартир в столице ЦАР прошел военный парад, а также шествие гражданских активистов и представителей политических объединений. После это празднование продолжилось на центральном стадионе города, где выступили российские артисты. Завершился День Республики красочным фейерверком.