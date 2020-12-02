Специальную программу запустят в Петербурге для работников образования

Пандемия COVID-19 диктует свои условия. Нужно быстро адаптироваться к изменениям, сообщил глава Петербурга Александр Беглов. Сейчас важно помочь специалистам в этот тяжелый период.

Пандемия COVID-19 диктует свои условия. Нужно быстро адаптироваться к изменениям, сообщил глава Петербурга Александр Беглов. Сейчас важно помочь специалистам в этот тяжелый период.

Помощь необходима опытным учителям, воспитателям, методистам, другим работникам образовательной сферы, отметил губернатор. Для учителей запустили программу "Особенности организации профессиональной деятельности работников образовательного учреждения в период распространения коронавируса".

Она рассчитана на сотрудников сферы образования старше 50 лет, так как они тяжелее остальных переносят новые изменения. Программой смогут воспользоваться и сотрудники, которые трудятся в административно-хозяйственных и финансово-экономических отделах.