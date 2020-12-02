Путин не планирует встреч с главой "Роснано" Чубайсом

Президент России Владимир Путин не будет проводить встречу с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом.

Президент России Владимир Путин не будет проводить встречу с главой "Роснано" Анатолием Чубайсом.

Подобное событие не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось о встрече президента с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым. Владимир Путин предложил ему стать новым главой государственной корпорации "Роснано".