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19:58   2 Декабря 2020
Политика

Путин не планирует встреч с главой "Роснано" Чубайсом

Путин не планирует встреч с главой "Роснано" Чубайсом

Президент России Владимир Путин не будет проводить встречу с главой  "Роснано" Анатолием Чубайсом.

Подобное событие не планируется, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее сообщалось о встрече президента с первым заместителем председателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым. Владимир Путин предложил ему стать новым главой государственной корпорации "Роснано".

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