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19:58   2 Декабря 2020
Политика

Украинцы присудили Кличко второе место в рейтинге доверия политикам

Украинцы присудили Кличко второе место в рейтинге доверия политикам

Мэр Киева Виталий Кличко оказался на втором месте в рейтинге доверия граждан Украины политикам. Такой результат показал социологический опрос.

Социологическая группа "Рейтинг" обнародовала результаты опроса, который провели среди украинцев. Рейтинг доверия президента Украины Владимира Зеленского составил 44%. Второе место занял мэр столицы Виталий Кличко. Глава Киева набрал 33%. Жители Украины отдали третье место бывшему премьер-министру страны Владимиру Гройсману.

Исследование проводили с 28 по 30 ноября. Население опрашивали методом телефонных интервью с использованием компьютера.

Виталий Кличко выпустил ранее сборник своих афоризмов. Мэр Киева так решил бороться с тем, что украинцы не читают книги, передал "Царьград".

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#украина #кличко #доверие

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