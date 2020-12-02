Рашкин подвергает опасности жизнь россиян, "опровергая" COVID-19

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не верит в опасность коронавируса и проводит "агитационную" работу на своем YouTube-канале, где призывает власти объявить о конце пандемии.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин не верит в опасность коронавируса и проводит "агитационную" работу на своем YouTube-канале, где призывает власти объявить о конце пандемии.

Коммуниста Валерия Рашкина можно смело отнести к ковид-диссидентам: депутат пренебрегает ношением средств индивидуальной защиты, отрицает факт пандемии и не относит коронавирус к опасным заболеваниям, регулярно призывая российские власти прекратить "сеять панику" в обществе.

"Мы требуем от местных властей прекратить панику, незамедлительно обвинить об окончании пандемии и вернуть страну к нормальному образу жизни", — заявил Рашкин на своем YouTube-канале.

По мнению политика, меры предосторожности, такие как ношение масок и перчаток, призваны не защитить граждан от заболевания, а являются "глобальным социальным экспериментом по изменению массового сознания", пишет издание Nation News.

Рашкин оценивает опасность коронавируса в сравнении с чумой, заявляя, что последняя куда опаснее COVID-19, а потому следует, что местных карантинных мер вполне достаточно, чтобы побороть инфекцию.

Такое отношение коммуниста, когда его единомышленники организуют митинги по малозначительным поводам, пренебрегая ношением масок и перчаток, может негативно сказаться на рейтинге политика и его репутации.