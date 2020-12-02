Военный эксперт Коротченко сравнил военный потенциал России и США

По мнению эксперта, российские Вооруженные силы поддерживают стратегический паритет с американцами.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко объяснил, почему неправильно сравнивать американский эсминец «Джон Маккейн» и российский противолодочный корабль «Адмирал Виноградов». Об этом он рассказал на пресс-конференции на тему «Кто и зачем атакует границы России?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 2 декабря.

24 ноября американский эсминец «Джон Маккейн» на два километра вторгся в территориальные воды России в Японском море. Ему на перехват вышел российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

Эсминец Военно-морских сил США "Джон Маккейн" по непонятным причинам вторгся в территориальные воды России. США отрицают, что их корабль нарушал международно признанные границы.https://t.co/leFOA8OHgf — Телеканал Царьград (@tsargradtv) November 26, 2020

По мнению Коротченко, сравнивать отдельно взятые системы вооружения «бессмысленно». Куда правильнее оценивать совокупный военный потенциал США и России.

«Потому что потенциал государства — это то, что обеспечивает паритет. По совокупности мы равны с США. Американский флот более масштабный, у них больше новых кораблей и подлодок. Это так. Но мы при сопоставимости военных бюджетов и огромном преимуществе США с точки зрения расходов на национальную оборону поддерживаем с ними стратегический паритет», — не сомневается Коротченко.

В этой связи нетрудно предположить и возможный исход при любой полномасштабной атаке с американской стороны, продолжил военный эксперт.

«Поэтому любая крупномасштабная военная агрессия приведет к тому, что в ответном ударе США прекращают свое существование. Это главный фактор, который выравнивает все остальные региональные или военные дисбалансы», — констатировал Коротченко.

Вместе с тем, в американских СМИ зачастую появляются статьи, в которых потенциальная ядерная война оказывается уже не такой страшной, как ранее. В них эксперты полагают, что США смогут устоять, а людские потери будут не столь высокими.

«Это все дилетанты. Люди в погонах считают потенциалы и оценивают реальные возможности. Российские боеголовки каждый год проходят порядка десяти испытательных пусков разных типов МБР. У США тоже. Но наше ядерное оружие во много раз превосходит американское, поэтому мы понимаем, что будет в случае нападения», — утверждает военный эксперт.

Кроме того, в студии гости эфира обсудили недавние испытания НАТО в Черноморском регионе — так называемый «ракетный сюрприз» в Крыму. Тогда американские сухопутные войска перевезли в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS, сделали несколько выстрелов в воздух и вернули установки обратно в Германию.

В свою очередь, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал нарастить военное присутствие организации в регионе. Более того, на ближайшей онлайн-сессии он собирался обсудить этот вопрос с министрами иностранных дел Украины и Грузии.

«Мы видим, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Крыму, поэтому мы должны наращивать свое присутствие в Черноморском регионе и обсуждать этот вопрос с нашими партнерами — Украиной и Грузией, — что мы сделаем в среду с их министрами», — сообщил генсек НАТО.

По мнению Коротченко, дееспособного военного флота ни у Грузии, ни у Украины нет. Эти страны интересны НАТО только с точки зрения размещения там иностранных военных кораблей.

«Особенность черноморского региона состоит в том, что на постоянной основе не черноморские страны могут не более 21 дня держать свои корабли там. Это эпизодически. Конечно, в определенной степени это представляет угрозу. С другой стороны, любой военный иностранный корабль в акватории Черного моря берется на сопровождение, отслеживается его передвижение, перемещение», — объяснил гость «Патриота».

В этой связи, продолжил Коротченко, Южный военный округ, штаб которого дислоцируется в Ростове-на-Дону, готов к усилению военной активности НАТО:

«Эта ситуация постоянного взаимного сдерживания, игры в кошки-мышки. Мы к этому готовы, будем сдерживать наших визави».