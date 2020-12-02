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19:18   2 Декабря 2020
Политика

Лукашенко предупредил о развязывании гонки вооружений

Лукашенко предупредил о развязывании гонки вооружений

Мировой порядок превращается в "управляемый хаос" благодаря действиям глобальных игроков, считает президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Человечество стоит на пороге развязывания гонки вооружений, отметил он. Белорусский лидер выступил на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Пандемия привела к обострению массовых беспорядков в мире. Протесты вспыхнули в "сверхблагополучных" демократиях, подчеркнул президент. Запад не нашел баланс между гражданскими свободами и интересами национальной безопасности, подчеркнул Лукашенко.

Поэтому происходит бесцеремонное навязывание двойных стандартов международному общественному сознанию, добавил он.

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#белоруссия #запад #александр лукашенко

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