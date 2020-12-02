Золотарев: Украинская элита видит в стране лишь источник личного обогащения

Украина имеет все необходимое для того, чтобы построить успешное государство. У нее нет лишь национальной элиты, которую заботило бы не личное обогащение, а интересы государства.

Украина имеет все необходимое для того, чтобы построить успешное государство. У нее нет лишь национальной элиты, которую заботило бы не личное обогащение, а интересы государства.

Такое мнение в интервью изданию «Украина.ру» высказал украинский политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

Таким образом эксперт прокомментировал слова украинского президента Владимира Зеленского о том, что Украина обладает всем необходимым, чтобы стать конкурентоспособной и мощной страной.

«У Украины есть все, кроме национальной элиты, которая бы думала не о личном обогащении, а о государстве. И основная проблема заключается в том, что суть действий украинской политической элиты, которая меняла флаги от многовекторности к Таможенному союзу до евроинтеграции, оставалась неизменной — она всегда рассматривала государство как источник личного обогащения», — заявил по этому поводу Золотарев.

Учитывая такой подход элиты, добавил эксперт, неудивительно, что из всех республик бывшего Советского Союза только Украина и еще Таджикистан не достигли того уровня ВВП, который был у них в 1991 году при выходе из СССР.

Украина имеет все ресурсы, чтобы достичь того уровня ВВП, к тому же она могла бы использовать свое выгодное географическое положение. Но для того, чтобы с толком этим распорядится, нужна голова, отмечает Золотарев, а головы как раз нет.

Украинским элитам власть сама упала в руки, это произошло так же, как после 1991 года некоторые люди на Украине были назначены олигархами – случайно.

«Это была воля случая, а дальше пошел принцип отрицательного отбора», — объяснил политолог.

В заключение Золотарев добавил, что позиция, которую государство демонстрирует украинцам, заключается в том, что оно ничего не должно людям. И люди в ответ принимают соответствующую позицию, считая, что и они ничего не должны такому государству.