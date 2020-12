Коротченко объяснил, как Россия должна реагировать на провокации США в НАТО

По словам военного эксперта, сегодня наиболее эффективна та политика, которая обходится без призывов к немедленному началу войны.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, как Вооруженным силам России необходимо реагировать на провокации со стороны США и стран-участниц НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции на тему «Кто и зачем атакует границы России?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 2 декабря.

На днях американский журнал Forbes сообщил, что США устроили России «ракетный сюрприз» в Крыму. Сухопутные войска Америки перевезли в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS, сделали несколько выстрелов в воздух и вернули установки обратно в Германию.

24 ноября американский эсминец «Джон Маккейн» зашел на два километра в территориальные воды России в Японском море. Ему на перехват вышел российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

В октябре в воды Северного морского пути вторгся военный ледокол сил Береговой охраны Норвегии KV Svalbard. Тогда на борту корабля находились 55 офицеров и ученых.

При этом по любой трассе этого водного региона можно осуществлять передвижение только после уведомления соответствующих ведомств РФ и получения разрешения от российской стороны. Однако Норвегия, которая, ко всему прочему, является членом НАТО, Россию об этом не оповестила.

По мнению Коротченко, на такие провокации необходимо отвечать «адекватно». Эксперт подчеркнул, что сейчас реакция российский военных вполне соответствует сложившейся обстановке.

Военный эксперт добавил, что нынешние отношения между Россией и НАТО напоминают ситуацию времен 1982-1984 годов, на которые пришелся пик холодной войны.

На вопрос о том, как норвежскому ледоколу удалось беспрепятственно проникнуть в российские арктические воды, военный эксперт заметил, что это был отдельный инцидент, с которым стране также удалось разобраться. Коротченко пояснил, что в таких случаях российской стороне следует прибегать только к каналам радиосвязи, а не силовому принуждению.

Реальной угрозой Коротченко назвал многоцелевые атомные подводные лодки США и Великобритании. По его словам, сегодня они несут в регионе боевое дежурство.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал нарастить военное присутствие организации в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму. Об этом он заявил в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО, которая состоится 1-2 декабря.

