Коротченко объяснил, как Россия должна реагировать на провокации США в НАТО

По словам военного эксперта, сегодня наиболее эффективна та политика, которая обходится без призывов к немедленному началу войны.

Главный редактор журнала «Национальная оборона», военный эксперт Игорь Коротченко рассказал, как Вооруженным силам России необходимо реагировать на провокации со стороны США и стран-участниц НАТО. Об этом он сообщил на пресс-конференции на тему «Кто и зачем атакует границы России?», проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 2 декабря.

На днях американский журнал Forbes сообщил, что США устроили России «ракетный сюрприз» в Крыму. Сухопутные войска Америки перевезли в Румынию две боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS, сделали несколько выстрелов в воздух и вернули установки обратно в Германию.

The U.S. Army Has A Rocket Surprise For Russian Troops In Crimea https://t.co/ydkGckhK2m — Michael D Murphy (@MichaelDMurphy3) November 23, 2020

24 ноября американский эсминец «Джон Маккейн» зашел на два километра в территориальные воды России в Японском море. Ему на перехват вышел российский противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов».

Эсминец Военно-морских сил США "Джон Маккейн" по непонятным причинам вторгся в территориальные воды России. США отрицают, что их корабль нарушал международно признанные границы.https://t.co/leFOA8OHgf — Телеканал Царьград (@tsargradtv) November 26, 2020

В октябре в воды Северного морского пути вторгся военный ледокол сил Береговой охраны Норвегии KV Svalbard. Тогда на борту корабля находились 55 офицеров и ученых.

Военный корабль KV Svalbard ВМС Норвегии вторгся в воды Северного морского пути https://t.co/6biq2mmFX4 Военные наблюдатели заявили о вторжении норвежского военного ледокола KV Svalbard в воды российской Арктики. Политик и бывший сенатор Франц Клинцевич отметил, что РФ будет ... pic.twitter.com/t9Zxqb3312 — Topdaynews (@Topdaynews) October 28, 2020

При этом по любой трассе этого водного региона можно осуществлять передвижение только после уведомления соответствующих ведомств РФ и получения разрешения от российской стороны. Однако Норвегия, которая, ко всему прочему, является членом НАТО, Россию об этом не оповестила.

По мнению Коротченко, на такие провокации необходимо отвечать «адекватно». Эксперт подчеркнул, что сейчас реакция российский военных вполне соответствует сложившейся обстановке.

«Надо отвечать адекватно. С одной стороны, ставить на место и пресекать провокации, с другой — действовать ответственно. Реакция российских сил на все, что происходит, вполне адекватна», — выразил мнение Коротченко.

Военный эксперт добавил, что нынешние отношения между Россией и НАТО напоминают ситуацию времен 1982-1984 годов, на которые пришелся пик холодной войны.

«Сегодня происходит нечто подобное. В этих условиях спокойная и жесткая реакция России вполне уместна. Здесь надо действовать аккуратно, жестко, но без призывов к немедленному началу войны. Такая политика — самая эффективная», — не сомневается гость «Патриота».

На вопрос о том, как норвежскому ледоколу удалось беспрепятственно проникнуть в российские арктические воды, военный эксперт заметил, что это был отдельный инцидент, с которым стране также удалось разобраться. Коротченко пояснил, что в таких случаях российской стороне следует прибегать только к каналам радиосвязи, а не силовому принуждению.

«У нас Северный флот в ближайшие месяцы получит статус полноценного военного округа. Одно дело, когда целенаправленная политическая провокация, тогда применяется силовое принуждение. Там, где есть возможности реагировать по каналам радиосвязи, нужно реагировать в соответствии со складывающейся ситуацией. Другое дело, что сам фон заставляет нас серьезно думать о том, каким образом нейтрализовать агрессивные планы», — объяснил участник пресс-конференции.

Реальной угрозой Коротченко назвал многоцелевые атомные подводные лодки США и Великобритании. По его словам, сегодня они несут в регионе боевое дежурство.

«Они присутствуют в регионе и подо льдами Северного Ледовитого океана несут боевое дежурство. Вот это реальная и ощутимая угроза, на которую надо реагировать», — подытожил эксперт.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг пообещал нарастить военное присутствие организации в Черноморском регионе в ответ на усиление российской военной группировки в Крыму. Об этом он заявил в преддверии видеоконференции глав МИД НАТО, которая состоится 1-2 декабря.

Ukraine and Georgia both feature among NATO's 6 Enhanced Opportunities Partners but the two former Soviet republics seek greater integration as they continue to push for eventual membership. @getmalyona, Irakli Porchkhidze & @Solodkyy show a path forward. https://t.co/tEzMBAMrBe — Eurasia Center (@ACEurasia) November 29, 2020

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» военный эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко предположил, что НАТО в ближайшем будущем может увеличить количество военных группировок в Черноморском регионе и разместить их там на постоянной основе.