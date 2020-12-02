Данные о назначении Младенова спецпосланником ООН в Ливии не подтвердились

Болгарский дипломат Николай Младенов еще не назначен на пост спецпосланника ООН в Ливии, заявил Председатель Совета Безопасности и постпред ЮАР при организации Джерри Матджила.

Болгарский дипломат Николай Младенов еще не назначен на пост спецпосланника ООН в Ливии, заявил Председатель Совета Безопасности и постпред ЮАР при организации Джерри Матджила.

По его словам, в настоящее время Младенов работает в должности специального координатора по ближневосточному мирному процессу. В случае поддержки СБ перевода болгарского дипломата на пост спецпосланника Организации Объединенных Наций в североафриканском государстве необходимо будет найти ему замену, сказал Матджила.

Подходящих кандидатов на пост Младенова сейчас нет, отметил глава СБ. Пока не найдется замены, посланник ООН в Ливию назначен не будет, добавил он.

Чиновник хорошо справляется в поставленными задачами и предоставляет объективные отчеты по Ближнему Востоку, подчеркнул Матджилла. Большая часть представителей СБ поприветствовали инициативу генерального секретаря ООН выдвинуть кандидатуру Младенова на пост спецпосланника в Ливии, передает ФАН.