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18:42   2 Декабря 2020
Общество

Дистанционное обучение для старшеклассников продлили в Москве

Дистанционное обучение для старшеклассников продлили в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционного обучения для старшеклассников.

Обучение в удаленном режиме будет обязательным до окончания второй четверти. Как отметил Собянин, дистанционное обучение помогает контролировать заболеваемость коронавирусной инфекцией. Подростки меньше болеют сами и меньше заражают других.

Ранее мэр продлил ограничения в городе до 15 января. Согласно им, москвичи старше 65 лет и люди с хроническими болезнями должны соблюдать режим самоизоляции.

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#москва #собянин #коронавирус

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