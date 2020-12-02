Дистанционное обучение для старшеклассников продлили в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционного обучения для старшеклассников.

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении дистанционного обучения для старшеклассников.

Обучение в удаленном режиме будет обязательным до окончания второй четверти. Как отметил Собянин, дистанционное обучение помогает контролировать заболеваемость коронавирусной инфекцией. Подростки меньше болеют сами и меньше заражают других.

Ранее мэр продлил ограничения в городе до 15 января. Согласно им, москвичи старше 65 лет и люди с хроническими болезнями должны соблюдать режим самоизоляции.