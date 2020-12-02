Стример Стас Reeflay "заморозил" насмерть свою девушку в Подмосковье

Подруга блогера Reeflay Валентина умерла в прямом эфире. По предварительным данным, молодой человек выгнал ее на мороз и она скончалась от переохлаждения.

Подруга блогера Reeflay Валентина умерла в прямом эфире. По предварительным данным, молодой человек выгнал ее на мороз и она скончалась от переохлаждения.

Пара жила в подмосковной Ивантеевке. Настоящее имя блогера Стас Решетняк. Несмотря на то, что его подруга скончалась, он не остановил прямой эфир. Камера работала даже в тот момент, когда к дому приехали врачи и полиция.

Знакомая погибшей рассказала телеканалу "360", что училась вместе с Валей в колледже в Краснодаре. По словам девушки, мать Валентины умерла несколько лет назад, отец в ее жизни никак не участвовал.

Сейчас проверка по факту смерти подруги блогера продолжается. По предварительным данным, Решетняк был пьян, он выставил ее на улицу и не пускал долгое время в дом. Когда он решил проверить, как Валентина себя чувствует, она была уже без сознания.

В беседе с правоохранителями Решетняк объяснил, что выгнал девушку на улицу, "чтобы она не воняла" (у нее были проблемы с кишечником), пишет ФАН.