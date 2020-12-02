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18:37   2 Декабря 2020
Технологии

Путин не видит развития экономики без совершенствования нанотехнологий

Путин не видит развития экономики без совершенствования нанотехнологий

Без развития нанотехнологий будущего у российской экономики нет. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с первым зампредом Военно-промышленной комиссии Сергеем Куликовым.

"Без развития таких технологий, как нанотехнологии, будущего у нашей экономики нет, это совершенно очевидно. То же самое касается и искусственного интеллекта, и других направлений, биотехнологий. Все это в современном мире очень завязано друг с другом", — сказал Путин.

Ранее глава государства сделал предложение Сергею Куликову возглавить "Роснано" в структуре ВЭБ.РФ. Куликов ответил положительно, заявив, что это предложение является мечтой для каждого технологического инвестора.

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#путин #экономика #нанотехнологии

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