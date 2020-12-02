Петербургским школьникам разрешили переходить на удаленку по желанию

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил учащимся школ города переходить на дистанционный формат обучения по желанию.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил учащимся школ города переходить на дистанционный формат обучения по желанию.

Ранее через соцсети к губернатору обратились родители юных жителей Северной столицы. Они попросили перевести учащихся старших классов на удаленку, так как подростки и учителя стали заболевать в большом количестве. Однако некоторые родители рассказали, что не все учебные заведения корректно следят за заполнением электронных дневников.