Путин предложил сделать первого зампреда коллегии ВПК главой "Роснано"

Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову стать главой "Роснано".

Президент России Владимир Путин предложил первому зампреду коллегии ВПК Сергею Куликову стать главой "Роснано".

Российский лидер провел онлайн-встречу с первым зампредом коллегии ВПК. В ходе беседы Владимир Путин напомнил, что Сергею Куликову предлагается возглавить "Роснано". По словам президента, структура является одним из ключевых направлений развития как для России, так и для всей мировой экономики.