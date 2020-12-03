«Сделано в Крыму». Как возрождается детский кинематограф на полуострове

Корреспондент «Политики Сегодня» поговорила с сотрудниками ялтинской кинокомпании «Киммерия» о киножизни на полуострове.

Крым некогда считался буквально колыбелью советского кинематографа. Когда нужно было показать «заграницу», съемочная группа ехала в живописную Ялту. Здесь же — на Пушкинской улице — по сей день вальяжно сидит Александр Ханжонков, один из пионеров русского кинопроизводства. Туристы и ялтинцы забираются к нему на колени, трут руки, притягивают к себе распространенную в народе мечту о съемках в настоящем фильме.

Если на полуостров приезжает «материковый» режиссер, за ним обязательно свита столичных актеров. Местные таланты обижаются: «хотя бы второй, третий план могли оставить и для нас». С этим и другими вызовами решили поработать в молодой крымской кинокомпании «Киммерия», которая за полтора года жизни успела начать девять проектов: среди них полный метр, документалки и социальные фильмы.

С особым трепетом сотрудники отзываются о предстоящей премьере детской кинокартины «Феодосийская сказка». Работа сейчас на стадии заключительного производства. За неимением техники отснятый материал пришлось отправить в Москву, но кинокомпания мечтает самостоятельно закрывать весь кинопроизводственный цикл. Для этого, конечно, нужно спонсирование. Пока приходится задействовать собственные силы и средства отдельных меценатов.

«Феодосийскую сказку» снимали в октябре прошлого года. 17 дней, 50 человек в команде, сложные декорации, звездный художник по костюмам Игорь Дадиани (занимавшийся в 2019 еще и крымскими «Гардемаринами-4»), топовый оператор-постановщик Алишер Хамидходжаев и известная актриса Любовь Толкалина обошлись кинокомпании в несколько миллионов рублей. Это довольно скромный бюджет для полного метра. Некоторые специалисты, по признанию сотрудников «Киммерии», шли навстречу, когда узнавали, что создается фильм для детей.

«Все откликнулись по зову сердца. Это стимулировало команду делать все максимально хорошо», — вспоминает режиссер и продюсер Наталья Лебедева.

По признанию PR-менеджера Елены Малинчевой, привлекало профессионалов и «магическое слово сказка». Детского качественного и доброго контента отечественного производства сейчас не так много. Кинокомпания «Киммерия» сосредоточилась именно на нем. Сотрудники уверяют, что вышло это случайно. Просто цепляют в основном трогательные семейные истории. К тому же у всех работников (а их на постоянной основе в компании шесть человек) есть дети — «хочется делать для них что-то свое» в противовес западному.

Выход «своей» сказки о Стране Мечты запланирован на январь-февраль 2021. Крымчане хотят, чтобы о дебюте узнала вся Россия, стараются работать на максимум.

Следующий проект «Киммерии» — фильм «Пуговка» — пошел дальше. Он пробился через все препоны Минкульта и почти получил материальную помощь со стороны федерального органа, но прямо во время нашего разговора с сотрудниками пришел отказ. «Киммерийцы» сдаваться тем не менее не планируют и киноленту обязательно снимут. Это будет история детской игрушки-зайца, приобретенного еще до революции. Вместе со зрителем он пройдет через минувшие десятилетия до наших дней.

В работе и приключенческая кинолента «Золото Митридата» — юные герои будут искать сокровища в Керчи.

Учитывая геопозицию, в кинокомпании стараются держаться аполитично: в следующем году, несмотря на санкции, хотят участвовать в международных фестивалях. Поддержку власти тоже принимают с благодарностью: городская администрация Ялты планирует помогать стартапу с презентациями кинопроектов. В «Киммерии» заявляют, что любое финансовое участие уместно, ведь «самое главное не кто дал, а что сделали».

Кстати, после выхода в этом году документального фильма про старейшего пограничника России (к 75-летию Победы) ялтинской студией заинтересовался Симферопольский союз пограничников. И вообще год выдался плодотворным, несмотря на эпидемиологическую ситуацию — слишком долго назревала потребность в возрождении крымского кино, чтобы откладывать идеи на потом. Так в 2020 завершены пять проектов, шестой — «Феодосийская сказка» — почти закончен.

В планах у «Киммерии» не только съемка и выпуск новых фильмов, но и создание киноклуба, киношколы, проект для YouTube. Местные стремятся к тому, чтобы на каждую их картину можно было повесить почетное «Сделано в Крыму». Сценаристы, актеры, художники-постановщики уже есть. Не хватает, в основном, технической составляющей: павильонов, как в советском прошлом, оборудования. Для съемок сказки его приходилось арендовать.

Несмотря на эти сложности, ялтинцы в себя верят. Собираются за круглым столом в стильном белом офисе аккурат над магазином продуктов, заваривают кофе, обсуждают, куда двигаться дальше. Маркером на доске написано девять названий, за которые может ответить каждый из шестерых сотрудников.

А главное — крымским творцам не жалко красот полуострова. Они и не против, чтобы вся Россия перебралась снимать кино здесь (тем более погода располагает снимать летние сцены даже в середине осени). Конкуренция не пугает. Напротив, очень соскучилась эта земля по живой киношной тусовке. И верится, что погрустневший Ханжонков (о котором «Киммерия» тоже снимает кино) еще увидит, как в Ялте кипит кинопроизводство и рождаются новые шедевры для детей и взрослых России.