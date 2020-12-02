Победителя фестиваля театральных школ "Вешалка" объявят 3 декабря

Фестиваль театральных школ Санкт-Петербурга "Вешалка" объявил лучший дипломный спектакль сезона в здании Балтийского вокзала.

Фестиваль театральных школ Санкт-Петербурга "Вешалка" объявил лучший дипломный спектакль сезона в здании Балтийского вокзала.

Торжественное объявление театрального вуза Северной столицы, победившего в номинации "Лучший дипломный спектакль", состоится в 11:00 по Москве в конференц-зале Балтийского вокзала.

После объявления победителя в зале ожидания вокзала состоится открытие арт-объекта, созданного известным фотографом Северной столицы Тимофеем Шарко. Фестиваль проходил в период с 21 по 30 ноября в формате всероссийского онлайн-марафона. Дипломные работы на конкурс направили десять петербургских театральных вузов. Также "на полях" мероприятия зрители смогли пообщаться с мастерами театральных курсов, указывается на сайте медиагруппы "Патриот".