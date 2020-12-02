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18:03   2 Декабря 2020
Политика

Политолог объяснил нежелание украинских элит подчиняться центральной власти

Политолог объяснил нежелание украинских элит подчиняться центральной власти

Политический эксперт Анатолий Октисюк прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг введения руководством Украины тотального локдауна.

По словам специалиста, отказ мэра Львова и Ивано-Франковска от введения локдауна в своих городах является результатом непоследовательных действий киевских властей. В частности, люди на местах предсказуемо будут выражать свое недовольство после введения карантина выходного дня и последующего признания его неэффективности, уверен Октисюк.

Политолог считает, что президент Украины Владимир Зеленский полностью потерял контроль над ситуацией. Единственным выходом для него является применение санкционных мер. Однако тут он зависит от желания главы МВД Арсена Авакова действовать в подобном ключе, подытожил эксперт.

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#украина #зеленский #локдаун

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