Расистский подтекст японской рекламы Nike вызвал международный скандал

Пользовательское сообщество возмутилось новой рекламой Nike Japan, в которой присутствуют эпизоды подросткового издевательства над корейцами и чернокожими.

В Японии разгорелся расистский скандал из-за рекламного ролика известной компании спортивной одежды и обуви Nike Japan. Одни пользователи назвали видео «удивительным», другие обвинили компанию в создании ложного впечатления о стране.

Ожесточенные споры реклама вызвала из-за эпизодов с подростковыми издевательствами. Главными героинями ролика стали футболистки-школьницы разных происхождений: одна — японка, другая — кореянка, а у третьей — чернокожий отец и японская мать.

В одной из сцен девочка смешанной расы окружена группой одноклассников, которые прикасаются к ее волосам. В другой кореянка читает на смартфоне публикацию о проблеме «зайничи» — таким словом в Японии обозначают корейцев, которые живут Стране восходящего солнца. Именно этот факт и возмутил пользователей сети, которые даже призвали бойкотировать продукцию Nike.

All the dislikes and negative comments on the new Nike video proves that Japanese society needs to see ads like this. If I can relate to these girls, imagine how many more can? https://t.co/Bxrr0IJ9Jn #YouCantStopUs @nikejapan #NIKE #japan #nikejapan