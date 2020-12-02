Расистский подтекст японской рекламы Nike вызвал международный скандал

Пользовательское сообщество возмутилось новой рекламой Nike Japan, в которой присутствуют эпизоды подросткового издевательства над корейцами и чернокожими.

В Японии разгорелся расистский скандал из-за рекламного ролика известной компании спортивной одежды и обуви Nike Japan. Одни пользователи назвали видео «удивительным», другие обвинили компанию в создании ложного впечатления о стране.

Ожесточенные споры реклама вызвала из-за эпизодов с подростковыми издевательствами. Главными героинями ролика стали футболистки-школьницы разных происхождений: одна — японка, другая — кореянка, а у третьей — чернокожий отец и японская мать.

В одной из сцен девочка смешанной расы окружена группой одноклассников, которые прикасаются к ее волосам. В другой кореянка читает на смартфоне публикацию о проблеме «зайничи» — таким словом в Японии обозначают корейцев, которые живут Стране восходящего солнца. Именно этот факт и возмутил пользователей сети, которые даже призвали бойкотировать продукцию Nike.

All the dislikes and negative comments on the new Nike video proves that Japanese society needs to see ads like this. If I can relate to these girls, imagine how many more can? https://t.co/Bxrr0IJ9Jn #YouCantStopUs @nikejapan #NIKE #japan #nikejapan — Oona McGee ???????????????????????? (@OonaMcGee) December 1, 2020

В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» завкафедрой востоковедения МГИМО, доктор исторических наук Дмитрий Стрельцов напомнил, что Япония — это, прежде всего, мононациональное государство. По этой причине в японском обществе действительно сложились определенные предрассудки по отношению к иностранцам.

«Конечно, реклама Nike и в общем-то реальная ситуация могут отличаться друг от друга. Я думаю, что проблема иностранцев, которые живут в Японии, в том числе и на длительной основе, то есть не как работники иностранные, а как жители, имеющие японское гражданство, существует. Есть исторически сложившаяся ксенофобия и даже, я бы сказал, отторжение по отношению к иностранцам», — объяснил эксперт.

Однако, по словам собеседника агентства, такое отношение не носит расистского характера и не является классической формой ксенофобии. Иностранцы, находясь в Японии, не чувствуют открытой дискриминации, как это может происходить в Европе, констатировал Стрельцов.

«Но на уровне сознания, предрассудков, менталитета национального в отношении не японцев, есть очень живущие и цепкие взгляды. Особенно это проявляется среди детей, потому что они более непосредственные и не привыкли скрывать свои чувства. И в повседневной жизни это проявляется, потому что иностранцы никогда полностью не станут японцами в полном смысле этого слова», — не сомневается японист.

Стрельцов подчеркнул, что этому есть историческое объяснение, поскольку японская нация на протяжении многих лет формировалась обособленно от остального мира.

«Проблема толерантности существует, и японцы это прекрасно знают. В целом Япония не является мультикультурным обществом, это одна такая социальная проблема, которую, наверное, резко, как административную, не решить. Идентичность японцев основана на жестком противостоянии всему миру», — подытожил собеседник издания.

Опубликованный в понедельник ролик набрал 14,2 млн просмотров и собрал более 63 тыс. лайков в Twitter, передает британское издание The Guardian. Версию же на YouTube просмотрели почти десять миллионов раз.

Некоторые пользователи описали рекламу как «удивительную», «мощную» и «красивую», в то время как остальные оказались менее впечатлены.

«Действительно ли Япония такая страна, полная дискриминации? Такое чувство, что вы создаете ложное впечатление о Японии», — указал один из пользователь.

В свою очередь компания Nike никак не прокомментировала спор. Однако на официальном сайте написала, что верит в способность спорта преображать жизнь и прислушивается к «голосам меньшинств».