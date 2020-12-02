Военный эксперт объяснил рост числа провокаций США у границ РФ

Американские военные все чаще приближаются к границам России и даже нарушают их.

Совсем недавно стало известно, что войска НАТО планируют расширять свое присутствие в Черноморском регионе. Американские истребители и бомбардировщики постоянно летают вблизи российских границ, а эсминец США «Джон Маккейн» даже рискнул зайти в территориальные воды РФ в Японском море на два километра.

Военный эксперт, начальник Зенитно-ракетных войск Командования специального назначения ВВС России в 2007–2009 годах Сергей Хатылев считает, что все эти действия Пентагон предпринимает для того, чтобы изучить потенциал российской армии и ее способность отстаивать свои границы.

«На сегодняшний день все эти события говорят о том, что напряженность у государственных границ России возросла в два-три раза по сравнению с предыдущими годами. Это связано с тем, что американцы и НАТО пытаются раскрыть порядок действий дежурных сил, пытаются найти нашу группировку зенитно-ракетных войск и изучить новые системы вооружения. Особенно те, что стоят в районе Калининграда, Дальнего Востока и Мурманска. Они представляют интерес с точки зрения боевых возможностей», — сообщил специалист.

Американцы изучают потенциал и возможный порядок действий российских войск в случае вторжения на территорию страны. Командование ВС РФ на подобные провокации не ведется, обратил внимание гость Медиагруппы «Патриот». Действуют только дежурные силы, а значит все секретные части остаются неопознанными.

«Мы показываем терпение, но предупреждаем, что можем применить и более серьезные средства. Тогда будет дан адекватный ответ неадекватным действия американской армии. Жестче действовать не надо. Сегодня нам хватает тех сил и средств, которые находятся на границах и в первом эшелоне. Они ведут наблюдение за действиями противника везде: и на воде, и в воздухе, и на земле», — заключил Хатылев.

Ранее военный обозреватель ТАСС и полковник в отставке Виктор Литовкин рассказал, зачем армия США совместно с Румынией проводила стрельбы вблизи Крымского полуострова. Североатлантический альянс использует Румынию в качестве стратегически важного плацдарма у берегов Черного моря, с которого можно начать разыгрывать сценарий вторжения на Крымский полуостров.