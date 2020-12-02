Генерал ВВС США потребовал от Трампа начать репрессии против врагов народа

Республиканец предлагает использовать закон о восстании 1807 года.

Трехзвездный генерал ВВС США в отставке и республиканец Томас Макинерни призвал действующего президента США Дональда Трампа начать под руководством военных массовые аресты демократов, а также признать серьезность кибератак на выборную систему. Генерал убежден, что чиновники вступили в сговор с врагами американской нации и предали демократию, устроив массовые фальсификации на выборах.

«Как говорил Сталин, неважно, как проголосуют, важно, как посчитают голоса», — заявил Макинерни.

Республиканец предлагает использовать закон о восстании 1807 года (The Insurrection Act of 1807) — федеральный закон США, который предоставляет президенту право использования вооруженных сил внутри страны в исключительных обстоятельствах, в частности антиправительственных мятежей, госизмен и восстаний.

«Эта коррупция недопустима. Это измена, и мы должны провести тщательное расследование», — считает Макинерни.

Военный убежден, что президент обязан защитить Конституцию Соединенных Штатов от внешних и внутренних врагов. Под внешними он понимает Россию, Китай и Иран, а под внутренними — антифашистов и участников движения Black lives matter («Жизни темнокожих важны» — с англ.).

Генерал Макинерни известен тем, что назвал бывшего президента Барака Обаму предателем, который «помогает врагу», а также тем, что в 2010 году призвал организовать в аэропортах досмотр всех мусульманских мужчин в возрасте от 18 до 28 лет без исключений.

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