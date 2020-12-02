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17:40   2 Декабря 2020
Общество

Путин объявил сроки масштабной вакцинации от коронавируса в РФ

Путин объявил сроки масштабной вакцинации от коронавируса в РФ

Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в стране на следующей неделе.

Количество произведенной вакцины позволяет запустить масштабную вакцинацию, отметил лидер страны. В первую очередь прививку будут делать работникам медицинских учреждений и сотрудникам образовательных организаций. В ближайшие дни объем отечественного препарата от коронавируса "Спутник V" достигнет 2 миллионов доз.

Последние сведения о коронавирусной инфекции в России и в мире можно узнать на сайте стопкоронавирус.рф. Информация ежедневно дополняется и обновляется.

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#россия #путин #вакцинация #коронавирус

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