17:40 2 Декабря 2020Общество
Путин объявил сроки масштабной вакцинации от коронавируса в РФ
Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в стране на следующей неделе.
Президент России Владимир Путин поручил начать массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции в стране на следующей неделе.
Количество произведенной вакцины позволяет запустить масштабную вакцинацию, отметил лидер страны. В первую очередь прививку будут делать работникам медицинских учреждений и сотрудникам образовательных организаций. В ближайшие дни объем отечественного препарата от коронавируса "Спутник V" достигнет 2 миллионов доз.
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