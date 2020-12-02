Журнал Tatler напечатал на обложке Меган Маркл вместо Мелании Трамп

Британский модный журнал Tatler напечатал на обложке супругу принца Гарри Меган Маркл вместо жены действующего президента США Дональда Трампа Мелании.

Британский модный журнал Tatler напечатал на обложке супругу принца Гарри Меган Маркл вместо жены действующего президента США Дональда Трампа Мелании.

Мелания Трамп потеряла возможность оказаться на первой странице ноябрьского номера Tatler из-за плохой работы ее представительницы, пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришем, которая не смогла согласовать детали публикации с изданием, сообщает Daily Star.

Представительница супруги Трампа ответила отказом на предложения ряда крупных редакций об интервью с первой леди США. Гришем оставила ей шанс дать эксклюзивное интервью только журналу Tatler, но не смогла договориться об обложке. В итоге вместо Мелании Трамп на первой странице модного журнала напечатали Меган Маркл.