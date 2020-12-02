Жириновский попросил ввести для организаций "Императорский" титул

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присваивать организациям звание "Императорский".

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил присваивать организациям звание "Императорский".

Политик считает, что почетный титул должны получить старейшие учреждения. К ним он отнес Московский университет и Большой театр. Жириновский выступил с инициативой в своем Telegram-канале.

"В первую очередь, Московскому университету, который будет именоваться Московским императорским университетом. И Большому театру, который станет Большим императорским театром", — рассказал лидер ЛДПР.

Мера поможет увековечить 300-летний юбилей со дня объявления России империей, подчеркнул политик. Памятную дату будут отмечать в 2021 году.