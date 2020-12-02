Политолог оценил вероятность Третьей мировой войны

По мнению эксперта, ни одной из стран такой конфликт сейчас не нужен.

За последнее время в мире произошло очень много конфликтов и столкновений: от обострения ситуация в Нагорно-Карабахской Республике и многочисленных провокаций со стороны США у российских границ до недавнего убийства иранского физика-ядерщика, обстоятельства которого до сих пор полностью неизвестны.

Несмотря на целое «ассорти» из подобных катаклизмов, говорить о приближении Третьей мировой войны, как делают сейчас многие эксперты, пока не стоит. Такое мнение на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» высказал президент Академии геополитических проблем, профессор кафедры международной журналистики МГИМО Леонид Ивашов.

«Признаков приближающейся глобальной войны не наблюдается. Но говоря о Третьей мировой войне, люди говорят о применения ядерного оружия. Оно действительно где-то может примениться в рамках регионального конфликта, и Ближний Восток пока первый претендент на такое столкновение», — заявил специалист.

Ивашов обратил внимание, что больше остальных полномасштабного ядерного столкновения боятся в США. Дело в том, что такой конфликт у Соединенных Штатов может быть только с Россией и Китаем, а усилий этих двух стран хватит, чтобы обнулить превосходство американцев в некоторых областях вооружения.

«Европа, к примеру, вообще не хочет никакой войны. Им уже эти конфликты с террористами и мигрантами надоели. Китай тоже реализует свою мечту без выстрелов и конфликтов», — подытожил политолог.

«Политика Сегодня» ранее писала, как войска Североатлантического альянса наращивают военное присутствие в Черноморском регионе. журналист Daily Express Пол Уитерс уже предупреждал военнослужащих, что многочисленные провокационные маневры в водах РФ грозят тяжелыми последствиями вплоть до мировой войны.