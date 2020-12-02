Корнилов напомнил, что Украина останется для Байдена токсичной темой

Надежды представителей нынешней украинской власти на то, что, новым президентом США станет демократ Джо Байден, который плотно займется украинской проблематикой и все изменит, являются верхом наивности.

Надежды представителей нынешней украинской власти на то, что, новым президентом США станет демократ Джо Байден, который плотно займется украинской проблематикой и все изменит, являются верхом наивности.

Об этом каналу ИноСМИ заявил политолог Владимир Корнилов, комментируя недавнее интервью главы МИД Украины Дмитрия Кулебы турецкому агентству Anadolu. Кулеба, в частности, выразил надежду на то, что «Байден придет – порядок наведет».

По словам политолога, украинский министр иностранных дел видимо забыл, что Украина потеряла Крым именно в бытность Джо Байдена вице-президентом США, который в годы президентства Барака Обамы непосредственно отвечал за Украину.. Что же изменилось с тех пор?

«Кулеба уверяет, что "Байден — первый в истории президент США, которому не нужно знакомиться с украинским досье, потому что он и так хорошо его знает", — напоминает Корнилов. — Как же так? Трамп ведь тоже заявлял, что очень хорошо знает Украину, поскольку познал некоторых украинок на конкурсах красоты. Так что Байден отнюдь не первый».

Кроме того, очень наивными, по словам политолога, выглядят надежды Киева на то, что Байден в принципе захочет погружаться с головой в украинскую проблематику, ведь Украина для него, более чем для любого другого американского политика, является крайне токсичной темой. Хотя бы из-з истории с украинской газовой компанией «Бурисма» и сыном Джо Байдена – Хантером, которая ни кем не забыта.

Также Корнилов напомнил об идее Кулебы создать должность «спецпредставителя Евросоюза по Крыму».

«А почему не по Закарпатью? Там поводы действительно есть, в отличие от Крыма (к примеру, недавние обыски, которые СБУ провела в организации тамошних венгров)», — удивился политолог.

Не менее странным, по его словам, звучат и жалобы украинского МИД на отказ России признать в Крыму «меджлис татарского народа» (организации, запрещенной на территории РФ решением Верховного суда).

Кулеба, по всей видимости, не знает, что эта организация не была зарегистрирована и в течение тех десятилетий, что Крым находился в составе Украины. По логике украинского министра иностранных дел, санкции ща это в первую очередь надо вводить против самого Киева, подчеркнул Корнилов.