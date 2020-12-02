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17:23   2 Декабря 2020
Общество

Команда юристов Пригожина намерена добиться снятия санкций по Ливии

Команда юристов Пригожина намерена добиться снятия санкций по Ливии

Совет Европы принял к рассмотрению заявление петербургского предпринимателя Евгения Пригожина об исключении его из санкционного списка по Ливии.

Об этом сообщила пресс-служба компании "Конкорд". Совет в соответствии с установленной процедурой Евросоюза представил документы, на основании которых были введены санкции. Сообщается, что решение об ограничениях было принято на основе выдержек из СМИ, в большинстве своем содержащих лишь домыслы.

"Совет Европы принял к рассмотрению заявление Евгения Викторовича Пригожина об исключении его из санкционного списка по Ливии и в соответствии с установленной процедурой Евросоюза представил документы, на основании которых было принято решение о наложении санкций. Евгений Викторович сообщает, что имеющиеся в данных документах сведения основаны на выдержках из СМИ, в том числе содержащих в большинстве своем фейковую информацию и домыслы. Команда юристов Евгения Викторовича намерена оспорить решение о наложении санкций и доказать отсутствие оснований для их введения", — говорится в заявлении.

Команда юристов Пригожина намерена добиться снятия санкций по Ливии

Пресс-служба "Конкорда" информирует, что Пригожин намерен оспорить решение о санкциях с помощью команды юристов, которые докажут отсутствие оснований для введения ограничений. Заявление о снятии ограничений было подано Пригожиным в конце ноября. Оно обосновано тем, что ограничительные меры введены на основании голословных обвинений. Помимо этого, отсутствует объяснение, какими именно действиями петербургский предприниматель якобы нарушил положения политики безопасности ЕС.

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#санкции #совет европы #пригожин #конкорд

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