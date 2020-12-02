Суд Казани арестовал обвиняемого в убийстве более 25 бабушек

Обвиняемого в убийстве более 25 пенсионерок поместили под стражу до 27 января, передают журналисты из зала Советского районного суда Казани.

Обвиняемого в убийстве более 25 пенсионерок поместили под стражу до 27 января, передают журналисты из зала Советского районного суда Казани.

Следствие обвиняет местного жителя в серии убийств, совершенных на территории 12 субъектов России. По данным СК, преступник убивал пожилых женщин дома, жертвы сами впускали его в квартиры. Мужчина душил пенсионерок подручными средствами.

Серийного маньяка разыскивали с 2011 года. За его поимку обещали 3 млн рублей. Только недавно правоохранителям удалось задержать подозреваемого. Мужчина сознался в преступлениях.