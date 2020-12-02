В ЛНР объяснили отказ Киева слушать представителей Донбасса в СБ ООН

Украинские дипломаты бойкотировали заседание Совбеза в рамках формата Арриа.

Киев сорвал заседание Совета безопасности ООН в рамках формата Арриa, на котором впервые на трибуне международной организации должны были выступить представители Луганской и Донецкой народных республик. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что на этом заседании Россия «пытается легитимизировать представителей самопровозглашенных республик».

Заседание бойкотировали не только украинцы. США, Бельгия, Эстония, Франция, Германия и Великобритания также отказались слушать посланников ЛНР и ДНР. Кулеба назвал это «важным сигналом», ведь Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) участвует в переговорном процессе только в рамках Трехсторонней контактной группы.

На заседании в формате Арриа представители Донбасса могли получить реальную возможность рассказать, что происходит на их территориях. Этот формат существует в ООН с 1992 года. Его особенность в том, что слово предоставляют не только официальным представителям стран, но и непризнанным и самопровозглашенным государствам, в том числе ДНР и ЛНР. Участие в таком формате добровольное, чем украинская сторона и поспешила воспользоваться.

Представитель ЛНР в контактной группе по Донбассу Родион Мирошник рассказал, что объяснить такую позицию Киева очень просто: Украина не хочет терять монополию на предоставление информации о конфликте на Донбассе. В решении спора между двумя сторонами аргументы должна приводить только одна из них, считают в Киеве.

«Украинская сторона уже привыкла при поддержке своих партнеров и кураторов иметь монополию на предоставлении информации в парламентской Ассамблее Совета Европы, в ОБСЕ и в других международных организациях. Там всегда участвовала только одна сторона конфликта – это Киев, который мог трактовать любые события так, как захочется ему. А сейчас на Украине испугались, что со стороны Донбасса могли быть донесены какие-то мнения и трактовки, которые им невыгодны, которые могли вскрыть их ложь», — заявил Мирошник.

Представитель ЛНР обратил внимание, что со стороны названных Кулебой стран пока не было официальных подтверждений о том, что они бойкотируют заседание Совбеза ООН. Опровержений, впрочем, тоже не последовало, сказал собеседник «Политики Сегодня».

«Возникает интересный вопрос: почему посредники, которые должны находиться между сторонами конфликта и выступать гарантами выполнения минских соглашений, вдруг начинают мигрировать в сторону Киева? Насколько эта группа теперь может в равной степени относиться и к одной, и к другой стороне конфликта? На ситуацию на Донбассе просто не дают посмотреть с другой стороны. Даже если представители Евросоюза приезжают на Донбасс, их сопровождают украинские ВС», — добавил Мирошник.

Теперь, когда заседание в формате Арриa сорвано, говорить о следующем пока сложно, подытожил спикер. Оно не может быть официально перенесено из-за добровольного формата участия.

Неформальные встречи в формате Арриa названы в честь посла Венесуэлы Диего Арриа, который первый начал применять эту практику в 1992 году.

Напомним, в апреле 2014 года украинские власти начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые объявили о независимости после госпереворота на Украине. По последним данным ООН, жертвами стали более 13 тысяч человек.

С 27 июля в Донбассе действует очередное бессрочное перемирие, но стороны конфликта регулярно обвиняют друг друга в его нарушениях. Вопрос урегулирования обсуждается в ходе встреч трехсторонней контактной группы, а также на саммите «нормандского формата».