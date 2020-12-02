Посольство Венгрии оправдалось за спетый депутатами гимн в Закарпатье

Посольство Венгрии на Украине объяснило, почему депутаты исполнили венгерский гимн во время присяги в Закарпатской области.

Посольство Венгрии на Украине объяснило, почему депутаты исполнили венгерский гимн во время присяги в Закарпатской области.

В дипломатическом ведомстве Венгрии отметили, что депутаты спели не национальный гимн страны, а ставшую его основой молитву венгров. Опубликовавший соответствующую видеозапись человек специально не снял гимн Украины, который прозвучал в конце сессии.

Эта молитва относится к культурному наследию венгерского народа и используется в качестве символа принадлежности к этой нации, подчеркнули в посольстве.

Ранее стало известно, что делегация специалистов из Венгрии прибыла в Россию для изучения вакцины "Спутник V".