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16:43   2 Декабря 2020
Политика

Посольство Венгрии оправдалось за спетый депутатами гимн в Закарпатье

Посольство Венгрии оправдалось за спетый депутатами гимн в Закарпатье

Посольство Венгрии на Украине объяснило, почему депутаты исполнили венгерский гимн во время присяги в Закарпатской области.

В дипломатическом ведомстве Венгрии отметили, что депутаты спели не национальный гимн страны, а ставшую его основой молитву венгров. Опубликовавший соответствующую видеозапись человек специально не снял гимн Украины, который прозвучал в конце сессии.

Эта молитва относится к культурному наследию венгерского народа и используется в качестве символа принадлежности к этой нации, подчеркнули в посольстве.

Ранее стало известно, что делегация специалистов из Венгрии прибыла в Россию для изучения вакцины "Спутник V".

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#украина #венгрия #гимн

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