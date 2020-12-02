Лукашенко: в НАТО создается группировка для захвата земель Белоруссии

НАТО собирается захватить западные земли Белоруссии, рассказал президент страны Александр Лукашенко.

НАТО собирается захватить западные земли Белоруссии, рассказал президент страны Александр Лукашенко.

Для этих целей союз формирует военную группировку, подчеркнул он. НАТО привлекает территория Белоруссии из-за исторической принадлежности земель республики Польше. Президент и народ не могут согласиться с такой позицией, сообщил Лукашенко.

Он добавил, что оппоненты Белоруссии "в этом направлении и действуют".