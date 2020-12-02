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16:39   2 Декабря 2020
Армия

Лукашенко: в НАТО создается группировка для захвата земель Белоруссии

Лукашенко: в НАТО создается группировка для захвата земель Белоруссии

НАТО собирается захватить западные земли Белоруссии, рассказал президент страны Александр Лукашенко.

Для этих целей союз формирует военную группировку, подчеркнул он. НАТО привлекает территория Белоруссии из-за исторической принадлежности земель республики Польше. Президент и народ не могут согласиться с такой позицией, сообщил Лукашенко.

Он добавил, что оппоненты Белоруссии "в этом направлении и действуют".

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#нато #белоруссия #лукашенко

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