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16:23   2 Декабря 2020
Политика

Путин рассказал о расширении возможностей здравоохранения РФ при COVID-19

Путин рассказал о расширении возможностей здравоохранения РФ при COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще четырех многофункциональных медцентров.

Их построило министерство обороны, подчеркнул российский лидер. Он сделал заявление в ходе совещания по открытию медцентров для лечения от коронавируса.

Два учреждения построили в Астраханской области. Еще два медцентра разместили в Пскове и Североморске. Позже один объект сдадут в эксплуатацию в Южно-Сахалинске. Медцентр тоже будет готов к работе в декабре.

Путин также рассказал во время совещания о наращивании возможностей российской системы здравоохранения во время пандемии.

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#путин #медцентр #коронавирус

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