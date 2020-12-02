Путин рассказал о расширении возможностей здравоохранения РФ при COVID-19

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще четырех многофункциональных медцентров.

Президент России Владимир Путин сообщил об открытии еще четырех многофункциональных медцентров.

Их построило министерство обороны, подчеркнул российский лидер. Он сделал заявление в ходе совещания по открытию медцентров для лечения от коронавируса.

Два учреждения построили в Астраханской области. Еще два медцентра разместили в Пскове и Североморске. Позже один объект сдадут в эксплуатацию в Южно-Сахалинске. Медцентр тоже будет готов к работе в декабре.

Путин также рассказал во время совещания о наращивании возможностей российской системы здравоохранения во время пандемии.