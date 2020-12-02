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19:06   2 Декабря 2020
Весь мир

Американский дизайнер по имени Ковид «предсказал» коронавирус еще год назад

Американский дизайнер по имени Ковид «предсказал» коронавирус еще год назад

Участник американского шоу «Проект Подиум» по имени Ковид фактически предсказал пандемию коронавирусной инфекции за год до ее начала. В рамках состязания он сшил наряд, изюминкой которого стала маска, сообщает британское издание Daily Star.

В очередном выпуске программы, вышедшем в апреле 2019 года, дизайнеры должны были создать такой наряд, который бы максимально покрывал тело модели. Участник Ковид Капур (Kovid Kapoor) сшил клетчатый костюм красного цвета, в дополнении к которому шла маска с таким же принтом.

По замечанию издания, судьи шоу назвали маску «отличной» (sick), что в нынешних реалиях приобретает «совершенно иной смысл» (sick с английского также переводится как «больной»).

По мнению зрителей, создатели проекта предрекли возникновение COVID-19 еще до ее появления. Своими наблюдениями пользователи стали делиться в социальных сетях: «Когда в "Проекте подиум" участвует дизайнер с именем Ковид, который надел на модель маску…в 2019 году», «К "Симпсонам" добавилось еще одно шоу, предсказывающее будущее».

Сам Ковид Капур заявил, что вовсе не пытался предсказать появление коронавируса, однако счел наблюдение зрителей забавными.

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