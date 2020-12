Американский дизайнер по имени Ковид «предсказал» коронавирус еще год назад

В апреле 2019 года в шоу «Проект Подиум» Ковид Капур сшил красный костюм в клетку и маску, которую сегодня называют символом пандемии.

Участник американского шоу «Проект Подиум» по имени Ковид фактически предсказал пандемию коронавирусной инфекции за год до ее начала. В рамках состязания он сшил наряд, изюминкой которого стала маска, сообщает британское издание Daily Star.

В очередном выпуске программы, вышедшем в апреле 2019 года, дизайнеры должны были создать такой наряд, который бы максимально покрывал тело модели. Участник Ковид Капур (Kovid Kapoor) сшил клетчатый костюм красного цвета, в дополнении к которому шла маска с таким же принтом.

По замечанию издания, судьи шоу назвали маску «отличной» (sick), что в нынешних реалиях приобретает «совершенно иной смысл» (sick с английского также переводится как «больной»).

2019 Project Runway had a contestant named Kovid who made a facial mask to go with his runway. pic.twitter.com/mWFlbMTqXX

По мнению зрителей, создатели проекта предрекли возникновение COVID-19 еще до ее появления. Своими наблюдениями пользователи стали делиться в социальных сетях: «Когда в "Проекте подиум" участвует дизайнер с именем Ковид, который надел на модель маску…в 2019 году», «К "Симпсонам" добавилось еще одно шоу, предсказывающее будущее».

Thread: Predictive Programming: It was 17th season of Project Runway, aired in 2019.. There was a designer named 'KOVID kapoor'.. He showcased an out fit whose centre piece was a matching mask... pic.twitter.com/stw4dUFv83