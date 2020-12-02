В ВОЗ призвали носить маску в помещениях и на улице

Соблюдать масочный режим необходимо не только в помещениях, но и на открытых пространствах, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Соблюдать масочный режим необходимо не только в помещениях, но и на открытых пространствах, заявила представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис.

Маски необходимо носить в зданиях, которые плохо вентилируются, независимо от возможности дистанцироваться. Даже если в помещениях хорошая вентиляция, но соблюдать социальную дистанцию невозможно, нужно использовать средства индивидуальной защиты.

Строгие рекомендации организации касаются не только помещений, но и открытых пространств. При невозможном соблюдении дистанции с окружающими на улице необходимо надеть маску. Ужесточение правил является одним из наиболее серьезных с начала пандемии, отметила Харрис.