Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
16:11   2 Декабря 2020
Происшествия

Звезда фильма "Весна на Заречной улице" скончалась в 86 лет

Звезда фильма "Весна на Заречной улице" скончалась в 86 лет

Актриса Нина Иванова, получившая известность благодаря роли в фильме "Весна на Заречной улице", умерла на 87-м году жизни. 

О смерти Ивановой сообщили в Союзе кинематографистов России. Прощание с актрисой состоится в зале морга 59 больницы.

Первую роль в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка" актриса Нина Иванова исполнила в возрасте десяти лет. Однако любовь зрителей завоевала благодаря образу учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме "Весна на Заречной улице".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#смерть #иванова #союз кинематографистов

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров