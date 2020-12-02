16:11 2 Декабря 2020Происшествия
Звезда фильма "Весна на Заречной улице" скончалась в 86 лет
Актриса Нина Иванова, получившая известность благодаря роли в фильме "Весна на Заречной улице", умерла на 87-м году жизни.
Актриса Нина Иванова, получившая известность благодаря роли в фильме "Весна на Заречной улице", умерла на 87-м году жизни.
О смерти Ивановой сообщили в Союзе кинематографистов России. Прощание с актрисой состоится в зале морга 59 больницы.
Первую роль в фильме Виктора Эйсымонта "Жила была девочка" актриса Нина Иванова исполнила в возрасте десяти лет. Однако любовь зрителей завоевала благодаря образу учительницы русского языка и литературы Татьяны Сергеевны Левченко в фильме "Весна на Заречной улице".