Погибший Александр Колтовой развелся с женой незадолго до катастрофы

Оказалось, что телеведущий с 15 сентября был холост. Наталья Климова, сопровождавшая его в последнем полете и погибшая вместе с ним, была его новой возлюбленной.

Оказалось, что телеведущий с 15 сентября был холост. Наталья Климова, сопровождавшая его в последнем полете и погибшая вместе с ним, была его новой возлюбленной.

Согласно информации с сайта суда, телеведущий Александр Колтовой в середине лета 2020 года подал на развод. Процесс был завершен мировым соглашением между бывшими супругами. Они разделили имущество: городская квартира и одна машина осталась жене шоумена, загородный участок и другая машина — ему самому. Дочь Колтового осталась жить с матерью, однако он постоянно навещал ее и проводил с ней большую часть свободного времени.

По свидетельству друзей, Александр Колтовой был влюбчивой натурой. Он мог быстро и сильно увлечься, и затем так же быстро остыть. Распространяться о своей личной жизни он не любил, но о Климовой друзьям рассказал, и даже познакомил ее с дочерью. Сохранились фотографии с празднования Хэллоуина, на которых девочка играет с сыном новой избранницы своего отца.

Сотрудница банка Наталья Климова также была в разводе. В роковой день 7 ноября пара приехала на аэродром Мячково на ее машине марки Audi. Друзья покойного телеведущего говорили, что он планировал жениться на ней, но не успел.