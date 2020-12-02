Четыре человека пострадали при взрыве жилого дома в Бельгии

Взрыв прогремел в жилом доме в городе Льеж. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Взрыв прогремел в жилом доме в городе Льеж. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Бельгийские СМИ опубликовали кадры, снятые очевидцами на месте взрыва жилого дома в городе Льеж. Сообщается о четырех пострадавших. Точная информация уточняется. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которым предстоит выяснить причины инцидента. Сотрудники экстренных служб в целях безопасности также эвакуировали жителей соседних домов.