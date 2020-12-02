16:00 2 Декабря 2020Происшествия
Четыре человека пострадали при взрыве жилого дома в Бельгии
Взрыв прогремел в жилом доме в городе Льеж. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Взрыв прогремел в жилом доме в городе Льеж. На месте работают сотрудники экстренных служб.
Бельгийские СМИ опубликовали кадры, снятые очевидцами на месте взрыва жилого дома в городе Льеж. Сообщается о четырех пострадавших. Точная информация уточняется. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которым предстоит выяснить причины инцидента. Сотрудники экстренных служб в целях безопасности также эвакуировали жителей соседних домов.