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16:00   2 Декабря 2020
Происшествия

Четыре человека пострадали при взрыве жилого дома в Бельгии

Четыре человека пострадали при взрыве жилого дома в Бельгии

Взрыв прогремел в жилом доме в городе Льеж. На месте работают сотрудники экстренных служб.

Бельгийские СМИ опубликовали кадры, снятые очевидцами на месте взрыва жилого дома в городе Льеж. Сообщается о четырех пострадавших. Точная информация уточняется. Сейчас на месте происшествия работают спасатели, которым предстоит выяснить причины инцидента. Сотрудники экстренных служб в целях безопасности также эвакуировали жителей соседних домов.

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#бельгия #льеж #взрыв дома

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