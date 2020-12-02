Саперы не обнаружили взрывных устройств в отделении банка в Горно-Алтайске

Сотрудники правоохранительных органов провели полную проверку офиса банка в Горно-Алтайске, который по телефону угрожал взорвать неизвестный.

Сотрудники правоохранительных органов провели полную проверку офиса банка в Горно-Алтайске, который по телефону угрожал взорвать неизвестный.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что телефонный террорист блефовал, когда угрожал взорвать офис отделения одного из банков в столице республики Алтай. Как ранее сообщал ФАН, неизвестный позвонил в call-центр отделения и потребовал 300 тысяч рублей, в противном случае злоумышленник угрожал взрывом помещения.

По предварительным данным, мужчина, с телефонного номера которого поступили угрозы, задержан. Он утверждает, что никуда не звонил, идет проверка. Сейчас правоохранители продолжают устанавливать причастных к инциденту.