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15:43   2 Декабря 2020
Политика

Духовно-религиозные центры могут помочь адаптации трудовых мигрантов в РФ

Духовно-религиозные центры могут помочь адаптации трудовых мигрантов в РФ

Сенаторы обсудили использование духовно-религиозных центров для адаптации мигрантов. Об этом рассказала член Совета Федерации Ирина Рукавишникова.

Рукавишникова является первым заместителем Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству. Сенатор поделилась с NEWS.ru инициативой, которую озвучили на семинаре-совещании о совершенствовании законодательства в области социально-культурной адаптации иностранцев.

Духовно-религиозные центры необходимо использовать более широко, подчеркнула Рукавишникова. По мнению сенатора, это поможет более активно вовлечь мигрантов в процесс языковой, правовой, культурной и социальной адаптации.

Советник главы Духовного собрания мусульман России Александр Ильин поддержал эту инициативу. Основной поток мигрантов идет из стран СНГ, где люди, в основном, верующие.

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#мигранты #адаптация #духовные центры

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