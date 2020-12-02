Люди без статуса. Зачем Эстония затягивает вопрос «безгражданства» русских

Таллин не торопится решать проблему, из-за которой тысячи людей ограничены в правах.

Российское посольство в Эстонии просит местные власти разобраться с «негражданами» — преимущественно русскоговорящими жителями прибалтийской страны, которые после распада СССР до сих пор не получили гражданство. В Эстонии по сей день проживает около 70 тысяч таких «лиц без статуса», говорится в сообщении посольства РФ.

Забытое обещание

Российские дипломаты вспомнили о проблеме неслучайно: ровно 30 лет назад председатели Верховных Советов Латвийской (Арнольд Рюйтель), Литовской (Витаутас Ландсбергис) и Эстонской (Анатолий Горбунов) республик согласовали и подписали так называемую Резолюцию о национальном равноправии. В ней утверждались равные права всех жителей прибалтийских государств вне зависимости от их национальности, политических убеждений и языка. Громкие слова остались на бумаге. В реальности тысячи людей даже не могут проголосовать.

«По прошествии 30 лет, к сожалению, приходится констатировать, что от этого благого намерения не осталось и следа. Показательна звучащая и поныне в адрес Эстонии критика со стороны авторитетных международных организаций: ОБСЕ, Совет Европы, Совет ООН по правам человека и др. Обращается внимание на сохраняющееся неблагополучное положение в стране с меньшинствами, особенно русскоязычным», — говорится в сообщении российского посольства.

Дипломаты обратили внимание, что «русскоязычные эстоноземельцы» вносили и будут вносить весомый вклад в развитие своей страны. По официальным данным, постоянное русскоязычное население Эстонии составляет почти 25% от всего населения. 30% жителей страны считают русский язык родным.

Люди без прав

Как получается, что люди остаются без гражданства? Чаще всего принято винить СССР, после распада которого ряд республик стали самостоятельным государствами. Далеко не все советские люди, утратив единую большую страну, смогли получить гражданство по месту пребывания.

Еще одной причиной безгражданства может стать брак между людьми из разных стран. К примеру, если бы во времена СССР англичанка вышла замуж за советского гражданина, она бы потеряла гражданство Великобритании, но гражданкой Советского Союза при этом не стала бы (по законам советского времени).

Термин «безгражданство» — международный. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) даже выпустила специальное руководство, в котором прописаны ситуации, лишающие гражданства. По-научному таких людей называют апатридами. Они не могут голосовать и создавать политические партии.

Во всех социальных очередях «неграждан» двигают на второй план, они часто становятся жертвами дискриминации в системе образования. Люди без гражданства на территории Эстонии не могут трудиться на государственной должности и ограничены в экономических правах.

Об этой проблеме в ноябре 2020 года уже говорил глава российского МИД Сергей Лавров. Обращаясь к участникам 130-й онлайн-сессии Комитета министров Совета Европы он сообщил, что в странах Прибалтики и на Украине «миллионы подвергаются дискриминации за то, что они русские или говорят на русском языке».

Затянувший вопрос

Научный сотрудник Института Европы РАН, специалист по Прибалтике Николай Межевич рассказал, что у него есть несколько знакомых, которые живут в Эстонии «без статуса». По его словам, озвученная российским посольством цифра (69 тысяч человек) далека от реальности. В прибалтийской стране живет как минимум 100 тысяч человек, которые не могут нормально устроиться на работу или взять кредит в банке.

«Однако стоит отметить, что количество этих граждан постепенно уменьшается. Отсюда и рождается пассивная политика Эстонии: в Таллине хотят, чтобы проблема рассосалась сама. Не идя на уступки России и международному сообществу, которое всегда боролось с безгражданством, Эстония рассчитывает эту проблему просто, что называется, пересидеть. Уйдут старшие поколения, из новых кто-то уедет, кто-то примет гражданство и все пройдет. Но так проблемы не решаются», — объяснил эксперт.

Межевич заверил, что решить вопрос столь многочисленного безгражданства в Эстонии можно с помощью экономических ограничений. Полный запрет на торговлю с Эстонией и Латвией заставит страны более активно решать проблему бесправных русскоговорящих людей на своей территории, подытожил ученый.