15:39 2 Декабря 2020Политика
Сенаторам дали возможность прекращать полномочия судей в РФ
Совет Федерации поддержал законопроекты, согласно которым сенаторы смогут принимать решение о прекращении полномочий российских судей.
Совет Федерации поддержал законопроекты, согласно которым сенаторы смогут принимать решение о прекращении полномочий российских судей.
Сенаторы по представлению президента смогут освобождать российских судей от должности в случае совершения действительно серьезных проступков. Законопроект также затронул и систему конституционных судов, сообщило Федеральное агентство новостей.
Судью смогут лишить полномочий, если его действия расценят как позорящие честь и достоинство судьи или умаляющие авторитет судебной власти. Кроме того ответственность может наступить при игнорировании антикоррупционных запретов, наличии гражданства иностранного государства или банковских счетов за рубежом.