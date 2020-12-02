Сенаторам дали возможность прекращать полномочия судей в РФ

Совет Федерации поддержал законопроекты, согласно которым сенаторы смогут принимать решение о прекращении полномочий российских судей.

Совет Федерации поддержал законопроекты, согласно которым сенаторы смогут принимать решение о прекращении полномочий российских судей.

Сенаторы по представлению президента смогут освобождать российских судей от должности в случае совершения действительно серьезных проступков. Законопроект также затронул и систему конституционных судов, сообщило Федеральное агентство новостей.

Судью смогут лишить полномочий, если его действия расценят как позорящие честь и достоинство судьи или умаляющие авторитет судебной власти. Кроме того ответственность может наступить при игнорировании антикоррупционных запретов, наличии гражданства иностранного государства или банковских счетов за рубежом.