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15:39   2 Декабря 2020
Политика

Сенаторам дали возможность прекращать полномочия судей в РФ

Сенаторам дали возможность прекращать полномочия судей в РФ

Совет Федерации поддержал законопроекты, согласно которым сенаторы смогут принимать решение о прекращении полномочий российских судей.

Сенаторы по представлению президента смогут освобождать российских судей от должности в случае совершения действительно серьезных проступков. Законопроект также затронул и систему конституционных судов, сообщило Федеральное агентство новостей.

Судью смогут лишить полномочий, если его действия расценят как позорящие честь и достоинство судьи или умаляющие авторитет судебной власти. Кроме того ответственность может наступить при игнорировании антикоррупционных запретов, наличии гражданства иностранного государства или банковских счетов за рубежом.

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