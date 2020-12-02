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15:32   2 Декабря 2020
Происшествия

Телефонный хулиган угрожал взорвать банк в Горно-Алтайске

Телефонный хулиган угрожал взорвать банк в Горно-Алтайске

Неизвестный телефонный хулиган требовал от банка в Горно-Алтайске 300 тысяч рублей и угрожал взорвать здание, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

На телефоне работника высветился номер, который передали соответствующим органам. Они вычислили владельца и прибыли по его месту проживания. По словам источника, мужчина был трезв и вел себя адекватно, а также заявил, что он никуда не звонил.

Источник выдвинул версию, что его телефонным номером могли воспользоваться преступники, а сам владелец номера невиновен.

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#взрыв #банк #телефонное хулиганство

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