Телефонный хулиган угрожал взорвать банк в Горно-Алтайске

Неизвестный телефонный хулиган требовал от банка в Горно-Алтайске 300 тысяч рублей и угрожал взорвать здание, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

Неизвестный телефонный хулиган требовал от банка в Горно-Алтайске 300 тысяч рублей и угрожал взорвать здание, сообщил источник ФАН в экстренных службах.

На телефоне работника высветился номер, который передали соответствующим органам. Они вычислили владельца и прибыли по его месту проживания. По словам источника, мужчина был трезв и вел себя адекватно, а также заявил, что он никуда не звонил.

Источник выдвинул версию, что его телефонным номером могли воспользоваться преступники, а сам владелец номера невиновен.