Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:31   2 Декабря 2020
Происшествия

Суд вынес решение по делу о фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Суд вынес решение по делу о фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Верховный суд Татарстана вынес приговор местному жителю Мухаммеду Эль-Айюби, загрузившему фотографию Гитлера на сайт "Бессмертного полка".

Мужчина получил год условно и штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.

По данным правоохранителей, незадолго до 9 мая Мухаммед Эль-Айюби разместил портрет Адольфа Гитлера на сайте акции "Бессмертный полк", подписав его "Гилтер Адик". Телеканал "360" сообщал, что ранее злоумышленник привлекался к ответственности за кражу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#татарстан #приговор #гитлер #бессмертный полк

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров