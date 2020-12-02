Суд вынес решение по делу о фото Гитлера на сайте "Бессмертного полка"

Верховный суд Татарстана вынес приговор местному жителю Мухаммеду Эль-Айюби, загрузившему фотографию Гитлера на сайт "Бессмертного полка".

Верховный суд Татарстана вынес приговор местному жителю Мухаммеду Эль-Айюби, загрузившему фотографию Гитлера на сайт "Бессмертного полка".

Мужчина получил год условно и штраф в размере 150 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе суда.

По данным правоохранителей, незадолго до 9 мая Мухаммед Эль-Айюби разместил портрет Адольфа Гитлера на сайте акции "Бессмертный полк", подписав его "Гилтер Адик". Телеканал "360" сообщал, что ранее злоумышленник привлекался к ответственности за кражу.