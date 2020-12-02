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15:24   2 Декабря 2020
Политика

Кот Карасик из Петербурга начал карьеру в политике

Кот Карасик из Петербурга начал карьеру в политике

Петербургский кот Карасик вступил в партию ЛДПР. Пушистый обитатель приюта "Островок" раньше не задумывался о такой карьере.

Депутаты петербургского отделения ЛДПР решили привлечь внимание к животным, которые живут на улице или в приютах. Кота Карасика из приюта "Островок" приняли в ряды фракции. Представитель кошачьих начал карьеру в политике с оформления документов. Карасику выдали партийный билет с номером, фотографией и печатью.

Кандидатуру Карасика уже предлагают выдвинуть на предстоящих выборах. Политики взяли шефство над прежним местом обитания нового коллеги.

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#лдпр #депутат #кот Карасик

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