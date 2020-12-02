Китайская компания выкупила в Австралии остров и закрыла его от местных

Жители австралийского штата Квинсленд жалуются на китайскую компанию, которая выкупила на острове Кесвик большой участок земли и запретила местным жителям к нему приближаться.

Жители австралийского штата Квинсленд жалуются на китайскую компанию, которая выкупила на острове Кесвик большой участок земли и запретила местным жителям к нему приближаться.

Девелопер из Китая арендовал в Австралии большой участок земли на 99 лет и закрыл доступ на территорию для местных жителей. Об этом они рассказали Daily Mail. Как сообщает издание, фирма China Bloom планирует построить на острове Кесвик курорт для богатых китайских туристов.

"Я думаю, что им не нужны австралийцы на острове. Я думаю, что они решили сделать этот остров доступным исключительно для китайского туристического рынка", — рассказала метсная жительница.

Жители региона ситуацией недовольны и считают, что власти Австралии фактически продали большую часть острова КНР. Они утверждают, что новые владельцы уже начали устанавливать свои порядки и всячески препятствуют развитию туризма. Например, новые владельцы запретили швартоваться возле общественного причала, закрыли доступ к взлетно-посадочной полосе, не дают пользоваться пляжем.

Кроме того, заблокированы все входы в национальный заповедник, который занимает 80% его площади. В департаменте ресурсов Кесвика заявили, что подобные вопросы должны решаться в частном порядке.