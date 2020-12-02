СМИ США заявили о пропаже более 200 тысяч бюллетеней в Пенсильвании

Грузовик, в котором находились бюллетени американских избирателей, пропал в Пенсильвании, сообщило издание Washington Examiner.

Грузовик, в котором находились бюллетени американских избирателей, пропал в Пенсильвании, сообщило издание Washington Examiner.

Водитель субподрядчика почтовой службы Джесс Морган перевозил более 200 тысяч заполненных бланков в Пенсильванию. Позже он заявил, что автомобиль с бюллетенями пропал.

Также один работник почтовой службы в Висконсине рассказал о 100 тысячах бланков, на которых проставили неверную дату. Подобные нарушения зафиксировали в Мичигане и Пенсильвании. Часть бюллетеней с голосами за президента США Дональда Трампа отсортировали как "Недоставленную деловую почту".

Штаб действующего главы Белого дома ранее заявил о нарушениях в штате Висконсин и подал иск в Верховный суд, чтобы оспорить результаты выборов.