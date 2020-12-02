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15:17   2 Декабря 2020
Политика

Россия поможет Таджикистану в сдерживании террористов из сопредельных стран

Россия поможет Таджикистану в сдерживании террористов из сопредельных стран

Россия и Таджикистан не допустят проникновения террористов и наркотиков из сопредельных стран, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер выступил на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

Он отметил особую роль Таджикистана в сдерживании угроз. Страна выполняет огромную позитивную работу. Россия и дальше будет сотрудничать с государством, а также поможет в использовании своей военной структуры, подчеркнул Путин.

Расположенная в Таджикистане 201-я военная база является крупнейшим объектом России такого рода вне ее территории. Соединение будет находиться в стране до 2042 года, согласно подписанному соглашению.

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#путин #таджикистан #наркотики

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