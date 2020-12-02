Ереван предложил обменять пленных в Карабахе по формуле "всех на всех"

Армянская сторона предложила Азербайджану принцип "всех на всех" при обмене пленными в Нагорном Карабахе.

Армянская сторона предложила Азербайджану принцип "всех на всех" при обмене пленными в Нагорном Карабахе. Азербайджанское руководство заявило, что принимает предложение.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести сообщает, что находится в постоянном контакте с командованием российского миротворческого контингента по вопросам, связанным с пропавшими без вести в зоне конфликта военнослужащими.

В ответ на вопрос об участии армянских военнопленных в параде в Баку в комиссии подчеркнули, что демонстрация военнопленных — это унижение, "неприсущее азербайджанскому народу качество".