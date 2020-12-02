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15:05   2 Декабря 2020
Армия

Ереван предложил обменять пленных в Карабахе по формуле "всех на всех"

Ереван предложил обменять пленных в Карабахе по формуле "всех на всех"

Армянская сторона предложила Азербайджану принцип "всех на всех" при обмене пленными в Нагорном Карабахе. Азербайджанское руководство заявило, что принимает предложение.

Государственная комиссия по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести сообщает, что находится в постоянном контакте с командованием российского миротворческого контингента по вопросам, связанным с пропавшими без вести в зоне конфликта военнослужащими.

В ответ на вопрос об участии армянских военнопленных в параде в Баку в комиссии подчеркнули, что демонстрация военнопленных — это унижение, "неприсущее азербайджанскому народу качество".

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#азербайджан #армения #карабах #обмен пленными

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